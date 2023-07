Preghiera del mattino del 27 Luglio 2023 | “Mi rivolgo a Te o Padre”

(Di giovedì 27 luglio 2023) Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

I solenni festeggiamenti in onore Maria SS Achiropita prenderanno avvio lunedì 31 luglio alle 21,30 con la 'Serenata a Maria' - incontro diper l'intronizzazionesimulacro argenteo dell'...... E' da credere, tra l'altro, che la stessa Regina celeste valorizzi in special modo, col suo appoggio, l'efficacia dellaRosario, proprio perché, per sua iniziativa e suggerimento, fu ...... nell'adorazione, nella Confessione, nelle catechesi bibliche, nellasilenziosaRosario, ma anche attraverso le testimonianze. Il tema proposto alla vostra riflessione di quest'anno è: ...

