Pos, raggiunta intesa su taglio delle commissioni Adnkronos

"È stato raggiunto l'accordo tra Abi, Apsp, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Fipe per la definizione del protocollo d'intesa per la mitigazione, la maggiore comprensibilità e compa ...L'Abi e l'Associazione dei prestatori di servizi di pagamento hanno raggiunto un accordo e firmato un protocollo con Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Fipe - a ...