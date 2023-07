Polemica Chiara Ferragni | interviene Tommaso Zorzi | Caccia alle streghe

(Di giovedì 27 luglio 2023) Sullacontroper la questione dei roghi in Sicilia è intervenuto. Ecco cosa ha detto.

A riaccendere nei giorni scorsi la miccia dellafra i due enti, da tempo divisi sulla ... ed i conduttori hanno ricevuto laindicazione di evitare qualsivoglia riferimento al Cai'. Sui ...Ferragni, influencer da 25 milioni di followers si rende disponibile dopo le polemiche che l'...ha lasciato la Sicilia) risponde con una stories sul suo profil Instagram all'aspra...... FdI e FI che firmano l'ordine del giorno, "dimenticandosi" però della Consigliera di Cambiamo,Cerri: "Se tra un anno non ci fossero le elezioni ci sarebbe stata tutta questa" Due ...

Chiara Ferragni risponde alle polemiche sulla sua vacanza in Sicilia: «Sono qui per fare la mia parte» Vanity Fair Italia

Sulla polemica contro Chiara Ferragni per la questione dei roghi in Sicilia è intervenuto Tommaso Zorzi. Ecco cosa ha detto.In questi giorni vi stiamo parlando della polemica che ha travolto Chiara Ferragni e la sua vacanza in Sicilia. L’influencer è stata accusata di aver pubblicato delle foto noncurante della situazione ...