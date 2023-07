Pnrr | tagli da 16 mld e fuori dissesto idrogeologico e idrogeno | nuovo ecobonus da 4 mld | Fitto | Difficile rispettare le scadenze

Prima la terza rata 'zoppa', priva cioè di 500 milioni destinati alle residenze universitarie; poi l'annuncio odierno di 16 miliardi di euro di progettidefinanziati, tra cui quelli dedicati al ...alle infrastrutture ferroviarie, tra cui la connessione Roma - Pescara e la Palermo - Catania. commenta il senatore Alessandro Alfieri , responsabile Riforme eper il Pd....certamente il vincolo del 40% dei fondial Sud. Ma soprattutto rispetteremo anche il vicolo dell'80% al Sud dei fondi Fsc (Sviluppo e Coesione). Avrei un lungo elenco da farvi suisui ...

Pnrr stravolto, tagli da quasi 16 miliardi: i progetti che saltano e i nuovi bonus Today.it

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "Il M5S ha chiesto al governo, per il tramite della presidenza della commissione Bilancio del Senato, di consentire in tempi rapidi alle commissioni competenti di analizzar ...Sarà presentata prima in Parlamento e poi a Bruxelles una proposta di modifica per 144 misure contenute nel piano.