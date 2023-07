Pnrr | tagli da 15 | 9 miliardi dalle ferrovie ai Comuni RepowerEu da 19 | 5 miliardi La proposta di Fitto in 152 pagine

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il documento propone di far slittare di 15 mesi la riduzione dei tempi di pagamento della Pa, che entro fine anno avrebbe dovuto liquidare sempre le proprie fatture in 30 giorni (60 per la Sanità). Più tempo viene chiesto anche per l’accelerazione nelle aggiudicazioni degli appalti su cui pesa il «cambio di sistema» determinato dal nuovo Codice

Ferrovie, pagamenti Pa, giustizia, energia: ecco come cambia il Pnrr. La proposta di Fitto in 152 ... Il Sole 24 ORE

Il documento propone di far slittare di 15 mesi la riduzione dei tempi di pagamento della Pa, che entro fine anno avrebbe dovuto liquidare sempre le proprie fatture in 30 giorni (60 per la Sanità). Più tempo viene chiesto anche per l'accelerazione nelle aggiudicazioni degli appalti su cui pesa il «cambio di sistema» determinato dal nuovo Codice