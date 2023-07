Pnrr | Roggiani Pd | ' governo rinuncia a fondi contro dissesto idrogeologico?'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "Secondo fonti di stampa più della metà deidestinati alla lotta ale per l'efficienza energetica dei comuni saranno eliminati perché non si riescono a spendere. Il Ministro Fitto deve chiarire immediatamente se è vero che di fronte ad alluvioni, frane e nubifragi violentissimi ilrinunci a 1,3 miliardi di risorse per mettere in sicurezza il territorio. Sarebbe una scelta inaccettabile per i cittadini e per tutto il Paese". Così la deputata Pd, Silvia