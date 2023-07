Pnrr | M5s | ' faccia discutere subito al Parlamento tagli e rimodulazioni'

(Di giovedì 27 luglio 2023) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "Il M5S ha chiesto al governo, per il tramite della presidenza della commissione Bilancio del Senato, di consentire in tempi rapidi alle commissioni competenti di analizzare le proposte dio e rimodulazione dei progettie la proposta del capitolo aggiuntivo RepowerEu. Il quadro che va delineandosi è a dir poco allarmante. Prima la terza rata ‘zoppa', priva cioè di 500 milioni destinati alle residenze universitarie; poi l'annuncio odierno di 16 miliardi di euro di progettidefinanziati, tra cui quelli dedicati al contrasto del dissesto idrogeologico, dei rischi alluvionali e dedicati all'efficientamento energetico dei comuni. Non possono tranquillizzare mere promesse di futuro recupero di queste risorse. Anche perché su tutto domina un inaccettabile ritardo nella messa a terra delle risorse ...

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "Lo Stato si è arreso. Ha detto: non sono capace di proteggere il territorio e i cittadini. Posso leggere solo in questo modo la notizia, anticipata da Repubblica, secondo ...