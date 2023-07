Pnrr | le modifiche del governo | escono misure per 15 | 9 miliardi - Ue | Bene l' accordo nella cabina di regia

(Di giovedì 27 luglio 2023)assicura finanziamento progetti stralciati 'Per taluni interventi sono emerse criticità rilevanti che non consentono la conferma del finanziamento a valere sul Piano. In tale contesto il ...

Ci sonoformali e riprogrammazione di risorse all'interno della stessa misura" ha spiegato Raffaele Fitto. Nella revisione delche sarà poi sottoposta alla commissione Ue sono previste ...17.40, Fitto:per 144 misure "La proposta di modifica alinteressa 144 misure". Così il ministro per gli Affari Ue Fitto, al termine della Cabina di regia. Nella revisione,da sottoporre ...... quando nello stesso momento il ministro Fitto cancella con lesuloltre alla metà dei fondi destinati alla lotta al dissesto idrogeologico (1,3 miliardi su 2,5), è a dir poco surreale ...

Pnrr, le modifiche del governo: fuori dal piano 9 progetti per 16 miliardi Il Fatto Quotidiano

Il governo riscrive il Pnrr e avvia un iter di confronto per le modifiche, che riguarderanno 144 misure. Lo ha spiegato il ministro per gli Affari Europei, ...Nel giorno in cui il presidente della Repubblica è tornato a mettere in guardia dai rischi di un possibile fallimento italiano sul Piano nazionale ...