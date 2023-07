Pnrr | il governo riscrive il piano | sì a un nuovo Ecobonus per il risparmio energetico

...con all'ordine del giorno l'esame preliminare della p roposta di revisione complessiva del... che non provochi la contrapposizione tra ile l'opposizione". "Misura asili nido rafforzata ...Dopo mesi di attesa il ministro per gli Affari europei e il, Raffaele Fitto , ha portato nella cabina di regia di Palazzo Chigi la proposta delper la rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza , che dovrà essere sottoposta alla ...Quindi ha rinnovato il suo appello per la riuscita delrichiamando alla responsabilità non solo ilma tutto il paese: "Ilnon è questione di questoe dei precedenti - ha ...

Pnrr, il governo riscrive il piano: nuovi Ecobonus per famiglie e imprese Corriere della Sera

Roma, 27 lug – “Mi auguro che sul tema del Pnrr, nel solco delle parole del presidente della Repubblica, possa esserci un periodo di confronto utile nell’interesse del paese, che non ponga la contrapp ...Pnnr. Il governo rivede il piano. Nella revisione che sarà poi sottoposta alla commissione Ue sono previste «misure che si propone di definanziare dal Pnrr e di salvaguardare ...