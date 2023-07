Pnrr | il governo rassicura ma toglie i fondi sul dissesto idrogeologico

(Di giovedì 27 luglio 2023) su Tg. La7.it - "E' in corso uno sconvolgimento climatico, sbagliato dividersi su questo" dice in Aula alla Camera oggi pomeriggio il ministro della Protezione civile Nello ...

Perché se ilriconosce l'emergenza contemporaneamente taglia i fondi previsti dal, accusano le opposizioni. Un cortocircuito lampante attaccano i 5 Stelle. "Ieri la Meloni annuncia un ..."L'accordo raggiunto sulla revisione dele sul nuovo capitolo Repower EU ha ricevuto il plauso della Commissione. Evidentemente anche a Bruxelles è stato colto l'impegno del nostroper utilizzare al meglio tutte le risorse ......un inaccettabile ritardo nella messa a terra delle risorsenel 2023, con soli 2 miliardi spesi su 33 come da ultimo certificato dal Servizio studi della Camera su dati dello stesso'. com ...

Il governo riscrive il Pnrr e avvia un iter di confronto per le modifiche, che riguarderanno 144 misure. Lo ha spiegato il ministro per gli Affari Europei, ...Roma, 27 lug. (LaPresse) – “Il RePowerEu rappresenta per l’Italia una importante sfida per trasformare il nostro paese nell’Hub energetico del mediterraneo. L’attuazione di questo piano che integra il ...