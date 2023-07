Pnrr | il governo Meloni blocca 9 progetti su ambiente ed energia

(Di giovedì 27 luglio 2023) Stop agli interventi per contrastare il dissesto idrogeologico, per l'efficienza energetica, le rinnovabili. Cancellatiper 15,9 miliardi

Definanziati progetti per 15,9 miliardi. Ue: 'bene l'intesa in Cabina di regia'. Ecco cosa cambia...Complementare ale i fondi delle politiche di coesione . Si tratta di 9 misure per un ammontare di 15,9 miliardi di euro ", illustrato. "Nell'ambito del Repower c'è una scelta forte del, ......si prevedono "misure da definanziare dale salvaguardare con altre fonti di finanziamento. Si tratta di 9 misure per 15,9 miliardi". La riuscita del Piano "non riguarda il, ma il Paese",...

1 minuto per la lettura Roma, 27 lug. (askanews) – “Un eventuale insuccesso o risultato parziale” del Pnrr “non sarebbe una sconfitta del governo ma dell’Italia, così sarebbe visto fuori dai confini e ...Il governo rimodula il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questi i punti riscritti nella cabina di regia dall'esecutivo.