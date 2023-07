Pnrr | il governo lancia un nuovo Ecobonus da quattro miliardi per le famiglie a basso reddito

(Di giovedì 27 luglio 2023) Undefinito “sociale”, dedicato “espressamente alle abitazioni private”, destinato allee finanziato condi euro. La misura fa parte del piano RepowerEu, ilcapitolo deldedicato alla transizione energetica, che vale oltre 19e fa parte della rimodulazione del Piano presentata dal ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto. “L’investimentoè dedicato al patrimonio immobiliare privato e mira a promuovere l’efficientamento energetico delle abitazioni per affrontare la questione della povertà energetica. Vuole garantire il raggiungimento degli obiettivi RePowerEu di efficienza, di riduzione della domanda e di ...

In tale contesto ilattiva le misure necessarie per riprogrammare le risorse a favore di ... contemporaneamente, assicura il completo finanziamento degli interventi stralciati dal'. Lo si ...Definanziati progetti per 15,9 miliardi. Ue: 'bene l'intesa in Cabina di regia'. Ecco cosa cambia...obiettivi e un conseguente programma che trova progressiva attuazione nelle misure chee ... Tutti alla stanga sulSul tema del, dal presidente della Repubblica è arrivato l'invito a ...

Pnrr, il governo riscrive il piano: nuovi Ecobonus per famiglie e imprese Corriere della Sera

Mattarella: "Pnrr decisivo per l'Italia". Governo al lavoro sul nuovo piano: modificati alcuni interventi che saranno definanziati ma coperti da altri fondi. Fitto: "È un'opportunità" ...Il governo riscrive il Pnrr e avvia un iter di confronto per le modifiche, che riguarderanno 144 misure. Lo ha spiegato il ministro per gli Affari Europei, ...