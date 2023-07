Pnrr | governo rivede il piano Definanziati progetti per 16 miliardi Dai fondi Mit esce la Roma-Pescara I finanziamenti spostati Con il RePower 4 miliardi per il Superbonus

Dopo mesi di attesa il ministro per gli Affari europei e il, Raffaele Fitto , ha portato nella cabina di regia di Palazzo Chigi la proposta delper la rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza , che dovrà essere sottoposta alla ...... commissioni d'inchiesta parlamentare, conseguenze dell'emergenza climatica,: il presidente della Repubblica richiama le forze politiche, e per prime quelle di, alle loro responsabilità. ......ed europei che hanno finanziato con le loro tasse il'. Così, in una nota, il co - portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. 'È unche ...

Pnrr, il governo riscrive il piano: cambiano 144 obiettivi su 349, nuovi Ecobonus per famiglie e imprese Corriere della Sera

Quindi ha rinnovato il suo appello per la riuscita del Pnrr richiamando alla responsabilità non solo il governo ma tutto il paese: “Il Pnrr non è questione di questo governo e dei precedenti – ha ...Il Governo italiano dimostra un impegno saldo nel garantire i finanziamenti destinati al nostro Paese, e lo sblocco della terza rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ne è una prova ...