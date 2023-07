Pnrr | Fitto | “Proposta modifica interessa 144 misure”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il ministro assicura: "Ci sarà confronto serrato con commissione Ue ma non polemica". Mit conferma spese per 39 miliardi e chiede più fondi per casa, treni pendolari e porti Nel complesso le amministrazioni hanno presentato proposte di modifiche che riguardano “144 investimenti e riforme”. Lo ha spiegato il ministro per gli Affari europei e ilRaffaele, nel corso della conferenza stampa al termine della Cabina di regia per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con all’ordine del giorno l’esame preliminare delladi revisione complessiva delinclusiva del nuovo capitolo RePowerEu. Ladidi“sarà oggetto di un dibattito interno e di un confronto a livello europeo”, ha aggiunto poi il ministro, spiegando che “ci sarà ...