Pnrr | Fitto | fuori misure per 15 | 9 mld tra cui 6 mld per Comuni

(Di giovedì 27 luglio 2023) Escono dalper complessivi 15,9 miliardi di euro, che saranno rifinanziate con altri fonti, come il Piano complementare e le risorse per la coesione territoriale. Questo, ha spiegato il ...

Così il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il, Raffaele,, in conferenza stampa dopo la riunione della Cabina di regia. "Non stiamo eliminando nulla, ...17.40: modifiche per 144 misure "La proposta di modifica alinteressa 144 misure". Così il ministro per gli Affari Ue, al termine della Cabina di regia. Nella revisione,da sottoporre ...... quando nello stesso momento il ministrocancella con le modifiche suloltre alla metà dei fondi destinati alla lotta al dissesto idrogeologico (1,3 miliardi su 2,5), è a dir poco surreale ...

Roma, 27 lug – “Oggi noi non stiamo tagliando nulla, non stiamo eliminando nulla, stiamo riorganizzando complessivamente tutto cercando di individuare le modalità per poter utilizzare bene queste riso ...Si tratta per lo più di progetti in essere che sono confluiti nel Pnrr e che in sede di attuazione e rendicontazione hanno mostrato rilevanti criticità. In ...