Pnrr | Fitto “Difficoltà evidente di completare tutti gli interventi”

(Di giovedì 27 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – "Dalla riunione è emersa ladiglientro il 30 giugno 2026". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il, Raffaele, in conferenza stampa dopo la riunione della Cabina di regia che si è tenuta a Palazzo Chigi per l'esame preliminare della proposta di revisione complessiva delinclusiva del nuovo capitolo REPowerEu.(ITALPRESS). Foto: Agenzia Fotogramma

Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il, Raffaele, in conferenza stampa dopo la riunione della Cabina di regia che si è tenuta a Palazzo Chigi ...Nel complesso le amministrazioni hanno presentato proposte di modifiche che riguardano "144 investimenti e riforme". Lo ha spiegato il ministro per gli Affari europei e ilRaffaele, nel corso della conferenza stampa al termine della Cabina di regia per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con all'ordine del giorno l'esame preliminare della proposta di ...Come cambiano i progetti Tra le misure che dovrebbero sparire dalci sarebbero quelle relative all'efficientamento energetico dei comuni, quelle per il contrasto all'emarginazione sociale, parte ...

Governo italiano propone una maxirevisione del Pnrr. Il piano di Fitto in 152 pagine Il Sole 24 ORE

"Gli interventi individuati prevedono non un definanziamento ma un de-finanziamento con un rifinanziamento nell'ambito degli altri programmi: lo voglio chiarire per evitare polemiche che non esistono, ...Il governo Meloni presenta la sua proposta di modifica al Pnrr. E propone di stralciare nove misure, tra cui quella contro il dissesto idrogeologico, per un ammontare di oltre 15 miliardi. “Non stiamo ...