Pnrr | Costa M5s | ' gravissima cancellazione fondi dissesto idrogeologico | resa Stato'

(Di giovedì 27 luglio 2023) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "Losi è arreso. Ha detto: non sono capace di proteggere il territorio e i cittadini. Posso leggere solo in questo modo la notizia, anticipata da Repubblica, secondo la quale daidelscompaiono 15,9 miliardi destinati agli interventi contro ile le alluvioni". Così il vicepresidente della Camera e deputato del Movimento 5 stelle, Sergio. "Proprio ieri la presidente del Consiglio diceva che la lotta alsarebbe stata la priorità, confermata, poche ore fa, dal ministro Pichetto al Senato. La verità è un'altra, e la scrive il ministro Fitto nel documento: via i soldi per prevenire le vittime della crisi climatica, via quelli per l'idrogeno, via iper contrastare le marginalità urbane e per ...

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "Lo Stato si è arreso. Ha detto: non sono capace di proteggere il territorio e i cittadini. Posso leggere solo in questo modo la notizia, anticipata da Repubblica, secondo