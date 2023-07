Plusvalenze Sampdoria | Ferrero apprende di essere indagato in diretta radio

(Di giovedì 27 luglio 2023) Inchiesta sulledellal’ex presidente Massimo. La Procura di Genova ha iscritto tra gli indagati l’ex presidente blucerchiato e gli ex vertici della società blucerchiata nell’ambito dell’inchiesta che la guardia di finanza sta portando avanti. Accuse pesanti che l’ex presidente e proprietario dellaMassimoha appreso indurante la trasmissione “, non solo sport” SuCusano Campus e, a Tag24.it, ha dichiarato di “non sapere nulla” riguardo a queste accuse, anche perché “a me nessuno ha notificato niente”, tanto che come “spesso succede vengo a sapere di cose del genere dai giornali”. “Sono qui e quando mi chiameranno e se mi chiameranno andrò e risponderò a ...

... la procura ritiene che 'allo stato siano emerse ipotesi difittizie e correlate ipotesi di false fatturazioni in relazione alla cessione dalla Juventus alladi Emil Audero ed ...... indagato ex patron della Samp Massimo Ferrero, ex proprietario della, è indagato a Genova dopo che i Pm torinesi hanno inviato ai colleghi liguri le carte su presuntejuventine.ritiene allo stato siano emerse ipotesi difittizie e correlate ipotesi di false fatturazioni in relazione alla cessione dalla Juventus F. C. S.p. A. alla U. C.S.p. A. del ...

Plusvalenze Juve: perquisita la sede Samp, Ferrero indagato - Sportmediaset Sport Mediaset

Avrebbe ottenuto dei finanziamenti pubblici a cui però non poteva accedere a causa dei bilanci artefatti tramite plusvalenze con la Juventus Questa mattina la Guardia di Finanza ha perquisito la sede ...Un’altra mazzata, l’ennesima, si abbatte sul capo di Massimo Ferrero e, indirettamente, sulla Sampdoria. In mattinata militari della Guardia di Finanza hanno effettuato una serie di perquisizioni nell ...