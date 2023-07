Plusvalenze Juve | Massimo Ferrero indagato a Genova «Fatture inesistenti e false comunicazioni sociali»

Massimo Ferrero, ex proprietario della Sampdoria, è indagato dalla procura di Genova nell'ambito dell'inchiesta partita dopo l'invio da Torino delle carte sul giro didellaL'ex proprietario della Sampdoria Massimo Ferrero è indagato dalla procura di Genova nell'ambito dell'inchiesta partita dopo l'invio da Torino delle carte sul giro didella. La Sampdoria, secondo l'accusa, avrebbe ottenuto dei finanziamenti pubblici nel periodo Covid che non gli sarebbero spettati perché i bilanci sarebbero stati artefatti grazie ......festeggiato diversi traguardi in bianconero e ora che sono lontani (uno in Italia e l'altro negli States) rimangono comunque uniti nonostante i guai giudiziari legati al casodella, ...

Plusvalenze Juve, Ferrero indagato a Genova - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Massimo Ferrero, ex proprietario della Sampdoria, è indagato dalla procura di Genova nell'ambito dell'inchiesta partita dopo l'invio da Torino delle carte sul giro di ...Massimo Ferrero, ex proprietario della Sampdoria, è indagato dalla procura di Genova nell’ambito dell’inchiesta sulle ...