PlayStation Plus | Giochi GRATIS di Agosto 2023

(Di giovedì 27 luglio 2023) Come ogni mese, Sony ha mantenuto la promessa e ha annunciato la nuova selezione di giochi disponibili per gli abbonati Essential, Extra e Premium. PlayStation Plus ci riserva una lineup entusiasmante con tre titoli che faranno la gioia dei giocatori su PS4 e PS5. Il primo martedì di agosto, esattamente il 1°, i giochi saranno disponibili per il download su PlayStation Plus.

PGA Tour 2K23: Un tuffo nell'emozionante mondo del golf Per gli amanti del golf, agosto si apre con PGA Tour 2K23, un simulatore di golf

Sony ha finalmente svelato i giochi PlayStation Plus Essential di agosto: ecco quando potrete scaricarli e quanto spazio dovete liberare su hard disk/SSD.Il trio è ancora una volta piuttosto impressionante, poiché i tre giochi PS Plus Essential di agosto saranno PGA Tour 2K23, Dreams e Death's Door. Sostituiranno Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan ...