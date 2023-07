Pisa | incendio in via Vespucci | evacuati due edifici

L'intervento dei vigili del fuoco in via Vespucci- Unè divampato nella tarda mattina di oggi all'interno di un palazzo in via Vespucci. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le operazioni si spegnimento sono tuttora in corso. ......di Lucca con solo due equipaggi all'arrivo dei cinque partiti per la Squadra Corse Città diin ...piazza assoluta sull'ultima prova speciale hanno avuto noie meccaniche con principio d'. ...Pisa, 27 luglio 2023 – Un incendio è divampato oggi in tarda mattinata all'interno di un palazzo di via Vespucci, in zona Stazione. Sembrerebbe aver preso fuoco un negozio di abbigliamento al piano te ...Possibilità di finanziamento personalizzato con rata fissa e costante anche con copertura assicurativa su: FURTO, INCENDIO, RAPINA, EVENTI NATURALI(GRANDINE), ATTI VANDALICI, COLLISIONE CON VEICOLI ...