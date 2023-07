(Di giovedì 27 luglio 2023) La pop band da «tutto esaurito» si affida agli studenti della scuola di moda fiorentina Polimoda per i costumi di scena del suo tour estivo. Quando si dice: «Largo ai».

Musica e ambiente si fondono in una partnership innovativa tra iNucleari (PTN) e Treedom, che insieme pianteranno ben 550 alberi in Camerun, Colombia, Guatemala, Kenya e Madagascar, per portare benefici alle comunità locali e contrastare il ...Nuova tappa del tour estivo deiNucleari , che questa sera si esibiranno live allo Stadio San Nicola a Bari. Una data che arriva dopo l'enorme successo di Roma, dove la band ha letteralmente infiammato il palco ...Rubami la notte deiNucleari è una delle hit dell'estate 2023. Ecco testo, significato e video ufficiale della ...

Pinguini Tattici Nucleari, che per i look credono davvero nei giovani Vanity Fair Italia

La pop band da «tutto esaurito» si affida agli studenti della scuola di moda fiorentina Polimoda per i costumi di scena del suo tour estivo. Quando si dice: «Largo ai giovani».Concerto Zucchero Agrigento 2023: la scaletta, gli orari, tutte le informazioni sul concerto in Sicilia. La location dove si farà il concerto ...