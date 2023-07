Pietro Orlandi | Andrea Purgatori mi mancherà | mi appoggiavo molto a lui

(Di giovedì 27 luglio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 27 luglio 2023 “Misicuramente come amico, mia lui. Era una persona eccezionale. Esicuramente anche come giornalista. Ci teneva tantissimo, avrebbe fatto il consulente alla Commissione Parlamento di inchiesta su Emanuela. Voleva fare una puntata sul quarantennale, ci teneva tantissimo. Io sapevo che stava male. L'ultima volta l'ho visto al Senato per le audizioni, e li si capisce chi fosse. Lui già stava malissimo eppure è andato in Senato a intervenire”, le parole di, occasione della camera ardente di, presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Tra i presenti per rendere omaggio a Purgatori:, con il quale ha condiviso un lungo percorso, Francesco Rutelli, Roberto Scarpinato e Sigfrido Ranucci. Di Luca Pellegrini Andrea ...Presente anche, il fratello di Emanuela, della cui scomparsa Purgatori si è occupato fin dai primi momenti scrivendo articoli sulle varie piste degli inquirenti e prendendo parte alla ...È un messaggio importante per il voto su commissione inchiesta'poi pronuncia un lungo j'accuse indirizzato alla Procura vaticana, in particolare ad Alessandro Diddi , ex legale del re ...

Andrea Purgatori, aperta la camera ardente in Campidoglio. Pietro Orlandi: «Mi mancherà» ilmessaggero.it

(Agenzia Vista) Roma, 27 luglio 2023 “Mi mancherà sicuramente come amico, mi appoggiavo molto a lui. Era una persona eccezionale. E mancherà sicuramente anche come giornalista. Ci teneva tantissimo, a ...Hanno accolto il feretro del padre, Andrea Purgatori, e poi, durante la camera ardente nella sala della Protomoteca in Campidoglio, hanno salutato i tanti amici del giornalista morto a 70 ...