Pier Silvio Berlusconi | firmato l’accordo | il Grande Fratello in onda fino al 2026

Leggi su biccy

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il(ormai non si chiamerà più “Vip” per decisione di) avrà lunga vita in quel di Mediaset. Come scritto da TvBlog, infatti, sarebbe statodi una messa inal– nonostante durante la presentazione dei Palinsesti abbia dichiarato di non amare il genere – ha trovato un accordo con Endemol e Banijay e ha rinnovato il contratto col reality show per altre quattro edizioni. Ovvero: quella che andrà inquesto inverno, quella che sarà realizzata nell’inverno del 2024; quella nell’inverno del 2025 e anche quella che sarà trasmessa nel. ...