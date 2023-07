Piazza della Concordia | sequestrati lettini e ombrelloni dalla Municipale

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata del 25/07/23, personale del Nucleo AnnonarioP.M. di Salerno, congiuntamente a personaleGdF, ha sottoposto a sequestro penaleutilizzati per una attività di noleggio abusivo sulla spiaggia adiacentedel. Inoltre, al responsabile dell’attività abusiva, è stata contestata la prescritta violazione per la mancata emissione di scontrino fiscale, in assenza del registratore di cassa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Labasilica, invece, ospiterà due eventi/spettacoli che faranno da cornice alle celebrazioni liturgichebasilica.Torniamo a parlare di un film molto atteso dai fansaga torture porn di Saw, ovvero Saw X , che vedrà l'atteso ritorno del protagonista Tobin ...spiega anche l'ordine cronologico in cui si...I genitori, musulmani e cristiani, sono scesi instrappando festoni arcobaleno. In quel gesto si cristallizza esattamente la prima conseguenza immediatacancel culture: la disaffezione ...

Lavori in corso in piazza della Visitazione a Matera, Consigliere comunale Doria (Matera Civica) denuncia disagi dei ... Sassilive.it

La zona pedonale fa sorridere i commercianti che plaudono al restyling e all’eliminazione delle auto. Intanto dall’altra parte del centro lamentano trascuratezza: "Ci sentiamo penalizzati, non siamo d ...Le Borse europee a metà giornata consolidano il rialzo in attesa della Bce, dopo che la Fed ha alzato i tassi di un altro 0,25%.Anche i future su Wall Street sono positivi. (ANSA) ...