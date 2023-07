(Di giovedì 27 luglio 2023) Secondo il Centro internazionale per l’integrità accademica, il 95 per cento degli studenti delle superiori ammette di aver copiato durante una prova scritta o un esame. Questo significa che solo uno studente su venti non l’ha mai fatto,... Leggi

Nuotatore forte, vorace e veloce, questa specie distrugge molluschi enegli allevamenti, tanto che sono in molti a richiedere un intervento urgente del Governo. Nei giorni scorsi è stato ...... in mare quest'anno ci sono due gradi netti di temperatura in più, le conseguenze per i mari italiani sono più meduse, morie deinostrani e specie tropicali, volgarmente dette aliene , che ...1,72 - capelli castani - occhi verdi - del segno dei. 4Classificata - Miss Quarta Classificata - JUSTINE LESO - di Carrara - 19 anni - studentessa - H. 1,73 - capelli biondi - occhi marroni - ...

‘Antipasto’ della edizione 97 con il ciclismo. Un settembre di eventi, infine il 1° ottobre sfilata dei carri e premiazioni.Un nuovo studio italiano mostra come nei muscoli di tonno e pesce spada (che poi mangiamo) si accumulino microplastiche e bisfenolo A ...