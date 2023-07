Peschiera | Pd | «La maggioranza non c' è più; Peschiera Riparte ha sostenuto Fratelli d' Italia al governo della città»

Lavori urgenti di rimozione dei new jersey e il ripristino della pavimentazione, avranno luogo in carreggiata Ovest (direzione Milano), tra i caselli di Sommacampagna e(dal km 259+500 al ...Lunedì 31 luglio : via Gazzotti, Marsala, Villeneuve,, Mentana, oratorio Madonna del Sagrato, Baracca, Bixio, Calatafimi, Medaglie d'oro, piazza delle Rose. Martedì 1 agosto : parcheggio ...Quando si è scatenato l'inferno erano sul lungolago al ritorno da. Osservavano lo spettacolo di luce che dava il cielo, pensando che al massimo sarebbero tornati bagnati "Quando abbiamo ...

Blocchi di ghiaccio a 150 km orari: gravi danni causati dalla grandine a Peschiera del Garda TGR Veneto

Siamo a Perugia nel suggestivo complesso di San Matteo degli Armeni. Sono stati ultimati i lavori di sistemazione della Peschiera o Pescaia, la grande vasca in muratura che nel 17esimo secolo era pien ...L'intervento in carreggiata Ovest, necessario per la rimozione dei new jersey e il ripristino della pavimentazione, avrà luogo dalle ore 23 di giovedì 27 alle ore 6 di venerdì 28 luglio ...