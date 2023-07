(Di giovedì 27 luglio 2023) I capolavori del pittore umbro sono accessibili a tutti e in altissima definizione in occasione del 500esimo anniversario dalla sua morte

Perugino, i dipinti come non li avete mai visti WIRED Italia

L'olio su tavola è stato il fulcro della mostra organizzata dalla Galleria Nazionale dell'Umbria, prima dell’inizio dell'esposizione e in vista del suo atteso rientro in Italia, il team di ...Per i 500 anni dalla morte del Perugino online i grandi capolavori in altissima definizione: l’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Galleria Nazionale dell’Umbria e Haltadefinizione.