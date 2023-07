Pericolo crollo | strada chiusa nel centro storico

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 27 luglio 2023) Caserta. È di pochi minuti fa la notizia, pervenutaci in redazione, e corredata da immagini, della chiusura di via Alois, neldi Caserta, per “”. La segnalazione è stata fatta dal consulente comunale sul, Antonio De Falco, che ha interessato subito l’assessore al ramo Massimiliano Marzo. Sul posto sono già al lavoro i tecnici inviati dal Comune. Non sappiamo ancora la durata dei lavori, ma dal vuoto sotto il mantole che si evince dalle foto si suppone qualche oretta.