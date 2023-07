Perde il controllo e finisce contro un muretto | 37enne trasportato in ospedale

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDisavventura a Calvi, lungo viale Europa in località Cubante, questa notte per un uomo di 37 anni, che viaggiava in direzione Apice. In prossimità di una curva, l’uomo ha perso ildella propria auto, una Fiat Stilo sw, finendo la sua corsa in unche delimita la carreggiata. Soccorso eal San Pio in codice rosso dal 118 per un trauma cranico non commotivo, escoriazioni in diversi punti del corpo, dolori cervicali e addominali. In sintesi si tratta di un politrauma. Tornava a casa dopo i festeggiamenti del proprio compleanno. Sul posto anche i carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

