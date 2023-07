Perché questi sono un pericolo per la democrazia | Senaldi fa nomi e cognomi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) La strategia del negazionismo. L'opposizione non sa più come contrastare il governo e ogni giorno se ne inventa uno diverso. Ieri, copyright di Sandro Ruoto lo, portavoce di Elly Schlein, è stata la volta del negazionismo sociale, del quale il centrodestra si renderebbe colpevolenon approva la mozione di Pd e M5S per l'introduzione del salario minimo. Ben arrivato e si metta in coda, dietro al negazionismo climatico, che sarebbe poi l'atteggiamento di coloro che non negano nulla, ma solo dubitano che le ricette progressiste per contrastare l'innalzamento delle temperature siano efficaci o non producano magari più danni che benefici. E dietro anche a quello scientifico, applicato a chi si permetteva di chiedere quali effetti collaterali avesse il vaccino anti-Covid, visto che tutti i medicinali ne hanno, e che ha fatto arrabbiare la comunità ebraica, che con ...