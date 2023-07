‘Perché posto il video in cui mio marito mi aiuta a fare la prima cac*a dopo il parto’

(Di giovedì 27 luglio 2023) La maternità è ancora fortemente idealizzata e sono moltissime le persone che continuano a evidenziarne solo gli aspetti positivi e più socialmente accettabili trascurando quasi con vergogna i lati più dolorosi e meno piacevoli. Per questo diverse mamme hanno deciso di raccontare le loro esperienze personali, che spesso sono ben lontane dallo stereotipo della mamma perfetta e sempre felice. Una mamma dell’Oregon, Tiffany Remington, è diventata virale per aver condiviso unin cui suol’la suail parto ed è onestamente difficile trovare unpiù reale di questo sulla maternità. Chi ha avuto bambini può capirlo:lail parto può essere ...

Esiste un luogo, da qualche parte del mondo, che è così bello da lasciare senza fiato . Unche non si può descrivere, ma solo vivere,il suo patrimonio storico e culturale è così immenso e straordinario che non basterebbero milioni di parole per spiegarne anche solo la metà. ...... indicando: la regione di partecipazione; la provincia o le province di destinazione esclusivamente nell'ambito della regione scelta; le classi di concorso/tipodi interesse e le relative ......l'Amministrazione Regionale hacome condizione per il sostegno che non fossimo coinvolti, ed i conduttori hanno ricevuto la chiara indicazione di evitare qualsivoglia riferimento al Cai'...