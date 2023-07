“Perché mi hanno cacciato” Attilio Romita fuori da tutta Mediaset | spunta una scomoda verità

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 27 luglio 2023) Nell’operazione pulizia decisa da Pier Silvio Berlusconi è entrata anche; nel corso della scorsa edizione è stato tra i personaggi più chiacchierati e discussi finendo, spesso, nell’occhio del ciclone. Frasi giudicate sessiste, insulti gratuiti, il pubblico più volte aveva chiesto la cacciata del giornalista che, perrisposta, l’aveva fatta sempre franca. Il conto però sembra essere arrivato. In una lunga intervista per Il Corriere del Mezzogiorno, parla del suo imminente matrimonio e non solo. > Il giornalista rivela un retroscena riguardante il suo allontanamento dalle retima, prima di tutto, spiega cosa ne pensa della nuova Rai targata Meloni. “Fino a ieri, la sinistra aveva consensi, numeri, figure apicali e redazioni sotto controllo. Per cui, chi non era di sinistra, me ...