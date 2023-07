Perché mi comprerò una cabina telefonica

Leggi su panorama

(Di giovedì 27 luglio 2023) A Pavia verranno eliminate le ultime venti. Ma che nostalgia per quei luoghi che hanno «ascoltato» tante vite... Entro agosto a Pavia saranno smantellate le ultime venti cabine telefoniche. Le nostre vecchie carissime cabine telefoniche. Ognuna di esse potrebbe, attraverso le conversazioni che vi sono state fatte, offrire materiale per un romanzo. Lì dentro è passato un pezzo della nostra vita. Quella che oggi si è pericolosamente spostata nei telefonini e nei social. Lo ha stabilito l’Agcom (l’Agenzia per le comunicazioni): Tim non è più obbligata a garantire il servizio e può ridurlo. Naturalmente c’entra l’Europa con i provvedimenti per la modernizzazione delle telecomunicazioni. Saranno garantite le postazioni in ospedali, caserme, carceri, scuole, centri di accoglienzasvolgono ancora una funzione sociale. Oltre a quei luoghi dove non ancora coperti da ...