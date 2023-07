Perché i blush di Rare beauty | il brand di Selena Gomez | sono molto preziosi

(Di giovedì 27 luglio 2023), ildi bellezza fondato dalla celebre, sta riscuotendo un successo senza precedenti nel mercato dei prodotti cosmetici. In particolare, idi questa linea hanno dimostrato di essere estremamente, rappresentando una delle principali fonti di guadagno per l’azienda. Nel corso del 2022, idihanno generato un incredibile fatturato di 70 milioni di dollari, equivalenti a circa 62,8 milioni di euro. Queste cifre hanno superato ogni aspettativa, contribuendo a consolidare la posizione del marchio come uno dei leader nel settore cosmetico.e il successo di...

... il viso tondo si riconosce molto facilmente , non soloè tra le forme più diffuse ma... Infine ilche enfatizza gli zigomi, soprattutto se applicato sfumandolo verso il basso. iO ...Eccola sera è necessario struccare il viso. Chiara Ferragni struccata: il massaggio viso è autoironico X Leggi anche › Make up liquido: come usare terre, illuminanti efluidi, ...Fresh Skin Perfecting Mask Trio Le maschere viso Fresh sono una garanzia,non provare le ... Benefit Cosmetics'n Twinkle Mini Kit Duo& Illuminante perfetti per creare make up look ...