Perché è stata penalizzata Vollering al Tour de France e come cambia la classifica di Longo Borghini

Prosegue la querelle Barbara d'Urso - Mediaset. Dopo esseresostituita da Myrta Merlino , l'ex conduttrice di Pomeriggio 5 non le manda a dire. L'ultima ... ma sempre- ha esordito - mi ...... principale concorrente di Getir in Italia, aveva deciso di lasciare il nostro paeseconsiderato poco redditizio, licenziando 540 dipendenti. Mentre il mese scorso èUber Eats a decidere ...La società eradeferita a titolo di responsabilità diretta per la violazione dell'art. 6, comma 1, del C. G. S. e a titolo di responsabilità propria per la violazione dell'art. 33, comma 2, del ...

Perché Olga Kharlan è stata squalificata ai Mondiali di scherma ... OA Sport