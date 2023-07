Per Mattarella la mafia si può sconfiggere | Difendere sempre la libertà e la democrazia

(Di giovedì 27 luglio 2023) AGI - "Ricorrono trent'anni da quella notte, tra il 27 e il 28 luglio del 1993, in cui laeffettuò gli attentati in via Palestro a Milano e davanti alle Basiliche romane di San Giovanni in Laterano e di San Giorgio al Velabro". Il capo dello stato Sergio, ricorda che "quelle bombe erano parte di una strategia terroristica che ha avuto il culmine negli agguati a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Fu un piano eversivo che è stato sconfitto". Il presidente della Repubblica sottolinea che "A Milano fu una strage. Persero la vita i Vigili del fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno, l'Agente di Polizia municipale Alessandro Ferrari, il cittadino del Marocco Moussafir Driss. Tanti i feriti sia nel Capoluogo lombardo sia a Roma. Alle vittime innocenti dello stragismo mafioso va il deferente pensiero della Repubblica, ...

