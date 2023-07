Pellegrini | “Una bambina? Il video ha un senso”

(Di giovedì 27 luglio 2023) "Se sarà una? Beh, diciamo che quello che ho fatto nelha un". Federicaaggiunge particolari alpubblicato per annunciare la sua gravidanza e complimentarsi con l'australiana Mollie O 'Callaghan, che ha fatto cadere dopo 14 anni il suo record nei 200 stile libero. Si trattava del primato più longevo nel nuoto femminile: "Abbiamo deciso di fare ildopo aver visto il record battuto. Volevamo sdrammatizzare con ironia due situazioni che, da sole, sarebbero state più pesanti". L'indizio Inaveva scritto sulla sua pancia: 'Riporteremo il record indietro'. "Magari però non le piacerà nemmeno il nuoto...", ha precisato ieri sera ai microfoni di Sky da Milano, nella nuova Casa Italia all'Arco della ...

Federica Pellegrini, per diverso tempo, si è trovata al centro di numerose polemiche per il triangolo amoroso che ha coinvolto Luca Marin e Filippo Magnini. Tuttavia, nel 2013 Federica incontra Matteo ...