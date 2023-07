Pelle rossa | ustionata | che prude o tira? Tra i più validi alleati da portare in vacanza ci sono il gel di aloe vera e le maschere al tè verde

Leggi su iodonna

(Di giovedì 27 luglio 2023) Mare, montagna e campagna, in alcuni casi persino in città: l’estate può essere la stagione delle scottature e della ricerca dei suoi possibili rimedi. Basta un’esposizione eccessiva o l’applicazione imprecisa della protezione solare e il danno è fatto: a fine giornata lae, nei casi più seri, può anche far male. L’epidermide richiede attenzioni e prima di tutto ha bisogno di essere lenita. L’aiuto più conosciuto? L’. Quello che non ci si aspetta? Il tè. Come spiega l’esperto. Doposole: idratante, lenitivo e nutriente guarda le foto ...