Pd | prepararsi allo schianto | sondaggio | la caduta libera in queste pazzesche cifre

(Di giovedì 27 luglio 2023) No, l'opposizione non gira. Dopo l'ennesima settimana ad alto tasso di decibel il rischio è quello che, in una metafora spesso utilizzata, i partiti della sinistra e del Terzo Polo siano come l'insetto ostinato a battere la testa contro il vetro, finendo per rompersela. Negli ultimi giorni è stato molteplice il ventaglio di argomenti su cui la minoranza ha attaccato il centrodestra al governo, in un fuoco concentrico cui hanno spesso partecipato giornali d'area progressista. I sondaggi del lunedì, che consentono di fare un mini-bilancio, però, danno il polso di un cannoneggiamento andato pressoché a vuoto, spostando un nonnulla. Eppure, gli argomenti negli ultimi 7-10 giorni sono stati molti e ad alta intensità di scontro.LE CONTESTAZIONI Abbiamo visto il duello sulla tipizzazione del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, su cui addirittura all'interno della maggioranza ...