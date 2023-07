Patrick Zaki stasera a In Onda

(Di giovedì 27 luglio 2023)Riconquistata la libertà,si riprende la vita in mano da attivista per i diritti umani, senza escludere in futuro uno sbarco in politica. Per il momento “passa” in uno dei talk dove la politica è argomento del giorno: In. Questa sera il ricercatore egiziano, neo laureato all’Università di Bologna, sarà infatti ospite del programma di La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, indalle 20.30. Con lui, interverranno anche Riccardo Nuory, portavoce di Amnesty International, e Don Ciotti, attivista contro le mafie e ftore di Libera. “Per il momento mi considero un attivista per i diritti umani, indipendente. E’ la mia scelta, ora. Se poi fra qualche anno ci sarà la possibilità di occuparmi di politica per difendere i diritti ...

Registrati per partecipare e scopri i primi ospitiè stato graziato e torna in Italia: la sua storia Arriva il film di Barbie: ecco tutto quello che c'è da sapere La corsa all'oro dell'...Registrati per partecipare e scopri i primi ospitiè stato graziato e torna in Italia: la sua storia Arriva il film di Barbie: ecco tutto quello che c'è da sapere La corsa all'oro dell'...Registrati per partecipare e scopri i primi ospitiè stato graziato e torna in Italia: la sua storia Arriva il film di Barbie: ecco tutto quello che c'è da sapere La corsa all'oro

Patrick Zaki demolito da Giuseppe Cruciani: "Sti grandissimi ca***!" Liberoquotidiano.it

Riconquistata la libertà, Patrick Zaki si riprende la vita in mano da attivista per i diritti umani, senza escludere in futuro uno sbarco in politica. Per il momento “passa” in uno dei talk dove la po ...Abbiamo appreso con estrema soddisfazione e grandissimo sollievo la liberazione di Patrick Zaki, scarcerato pochi giorni fa in Egitto dopo la grazia del presidente Abdel Fattah al-Sisi. Si tratta di u ...