Patrick Zaki spegne ogni polemica sul volo di Stato | «Sono egiziano | non era giusto che pagassero gli italiani»

(Di giovedì 27 luglio 2023) «Ho detto no aldiper trasparenza e indipendenza. I soldi sarebbero stati delle tasse dei cittadini, ma io alla fine. Non voglio usufruire del denaro di un altro Paese, e lo dico in qualità di difensore dei diritti umani». CosìGeorgedefinitivamente le polemiche sulofferto dal governo italiano e rifiutato. «grato all’Italia dal primo giorno.qui oggi grazie alle persone di Bologna, a tutti gli, e soprattutto ai media che hanno preso la mia storia in modo serio. Tutto questo ha avuto un effetto, dopo cheimprigionato per un articolo sul mio ...

"Come attivista dei diritti umani devo rimanere indipendente "., ospite di In Onda su La7, spiega come mai ha scelto di venire in Italia con un volo di linea e non con il volo di Stato offerto dal governo italiano. Una decisione che ha destato ...Inizia la campagna per i salotti tv di, l'attivista egiziano che studiava a Bologna e che ha ottenuto la grazia dal suo Paese, dove era stato condannato per alcuni articoli sui cristiani copti, grazie all'impegno del governo ...Rifiutare il volo di Stato per tornare in Italia dall'Egitto, pur ringraziando il Governo italiano, non è stato un gesto comodo., ospite della trasmissione In Onda de La7 ha spiegato così i motivi della sua scelta: "L'ho già detto: come difensore dei diritti umani devo essere indipendente. Devo essere trasparente. ...

Le storie degli 'altri' Patrick Zaki, Maria Pia D'Orazi ci racconta il dramma di Ahmadreza Djalali e di Fulgencio Obiang Esono ...Patrick Zaki su La7 ha detto nuovamente la sua sulla polemica per il volo di Stato rifiutato per venire in Italia dopo la grazia ottenuta in Egitto. Zaki ha di fatto ripetuto quanto detto nei giorni ...