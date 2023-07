Parma | Roberto Inglese è un problema | fuori dal progetto

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 27 luglio 2023) In casasi respira aria di rivoluzione. A risentirne è anche, attaccante italiano che sembra arrivato al momento dei saluti. I ducali stanno valutando nuove situazioni, come la scelta del primo portiere e qualche reparto ancora da rinforzare. Ma tra il 31enne e la compagine emiliana la questione sembra chiara: si prenderanno strade diverse.via dal: in cerca di una nuova (e forse ultima) occasione Arrivato all’età di 31 anni, il calciatore di Lucera si ritrova ad un bivio, o meglio di fronte ad una strada senza uscita.daldeldovrà trovare una sistemazione, anche se in questo momento nessuno sembra essersi fatto avanti per lui. Rientrato nella ...