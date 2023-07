Parma | Pecchia | «Ripartiamo dall’entusiasmo delle ultime gare Buffon? Farà una scelta di spessore»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 27 luglio 2023) Fabio, allenatore del, ha parlato a Sky Sport della prossima stagione e del futuro diFabio, allenatore del, ha parlato a Sky Sport della prossima stagione e del futuro di. Le sue dichiarazioni: «Dobbiamo cercare di portare avanti l’entusiasmo della parte finale di stagione. Si è creata un’alchimia tra città e squadra da preservare e coltivare. Dobbiamo fare tesoro della prima parte di stagione per migliorare e cercare di andare in campo per vincere tutte le partite. La Serie A è un obiettivo che ci giocheremo con tante altre squadre».– «C’è solo da rispettare il suo silenzio. Qualsiasi sia la suasarà di. Lui aè di casa, c’è cresciuto ed è la ...