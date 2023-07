Paris Saint Germain-Cerezo Osaka Amichevole | 28-07-2023 ore 12 | 20 | formazioni | quote | pronostici

La notizia del possibile trasferimento di Verratti nel club saudita ha suscitato grande sorpresa nel mondo del calcio. Dopo anni di successi con ilGermain, dove ha vinto numerosi titoli nazionali e conquistato scudetti e coppe di Francia, sembrava impensabile che il centrocampista abruzzese potesse lasciare la squadra francese. ...Per quanto riguarda i sauditi di Lucas Castro, invece, altro test di prestigio dopo quello contro il- Germain nel quale sono riusciti a strappare un pareggio senza reti, che ha fatto ...Cosa cambia adesso per Mauro Icardi , attaccante ex Inter che ha già firmato un contratto con il Galatasaray, lasciando definitivamente il- Germain. Wanda Nara a Milano per curarsi, ...

Mbappé, il Paris Saint Germain ha accettato l’offerta dall’Arabia di 300 milioni Corriere della Sera

Notizia cruciale da Fabrizio Romano. Il giocatore del Paris Saint Germain è clamorosamente vicino ad un club saudita. Tutti i dettagli Continua la campagna d’acquisti saudita in Europa. I club della P ...Da una parte il no del francese all'Arabia, dall'altro il tecnico dei Blancos che dribbla le domande di mercato: ma il futuro sembra portare a ...