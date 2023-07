Pardo | «Lukaku-Inter | Conte si sarebbe disperato più di Inzaghi!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 27 luglio 2023)parla del brusco voltafaccia diall’e di cosa questo abbia comportato per Inzaghi e la società. Il giornalista,venuto su Radio 24, ha fatto riferimento anche all’ex allenatore nerazzurro. PIANO B – Pierluigidice la sua su quanto avvenuto fra l’e Romelu. Così l’opinionista fisso di “Tutti Convocati”: «Antoniosipiù di Simone Inzaghi. Per come è avvenuto l’addio nelle strategie di mercato dell’è un bell’impaccio. Certe cose, come la mega plusvalenza per André Onana e la partenza di Edin Dzeko a cuor leggero sono state pensate e ragionate con la consapevolezza di. La campagna acquisti ...