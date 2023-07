Paradise | la spiegazione del finale del thriller psicologico di Netflix

Leggi su today

(Di giovedì 27 luglio 2023) Cedere la propria esistenza in cambio di denaro: in un futuro non troppo lontano, un metodo per trasferire anni di vita da una persona all'altra ha cambiato il mondo per sempre, trasformando la startup biotecnologica Aeon in un'azienda farmaceutica multimiliardaria. È così che si presenta, su...