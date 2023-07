Paradise | la recensione del thriller distopico Netflix

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il film:, 2023. Regia: Boris Kunz. Cast: Kostja Ullman, Marlene Tanczik, Iris Berben e Corinna Kirchhoff. Genere:, fantascienza. Durata: 118 minuti. Dove l’abbiamo visto: Suin anteprima stampa ed in lingua orginale. Trama: In un futuro vicino il tempo è diventato una merce di scambio: i poveri donano ai ricchi i loro anni per somme molto alte, cambiando così radicalmente le vite di entrambe le parti. Max è impiegato della AEON, l’azienda che si occupa delle compravendite di tempo, e per lui va tutto a gonfie vele fino al giorno in cui la bellissima moglie Elena è costretta a impegnare 40 anni della sua vita… “Che cosa accadrebbe al mondo, in futuro, se…?” Da questa domanda prendono il via tutte le distopie: che si tratti di una guerra mondiale che distrugge ...

LaLa scaletta Tutto pronto per il concerto di Sfera Ebbasta e Shiva, che questa sera ... tratta dalla colonna sonora del film Barbie Continuiamo con Discodi Fedez, Annalisa e ...... Barcellona: 14/07/2023 Hanno clonato Tyrone: 21/07/2023 Scream: 21/07/2023: 27/07/2023 ... Bird Box Barcellona, la: Guardatevi dai falsi profeti I migliori film horror da guardare su ...La chiusura con "city" è un ritorno alle origini e il racconto della loro redenzione attraverso il rock'n'roll : "Ya gotta - keep pushin' for the fortune and fame / you know it's all a ...

Paradise - La Recensione NerdPool

Come va a finire la storia dell'affascinante quanto inquietante film distopico scritto e diretto da Boris Kunz ...Su PlayStation Store sono iniziati gli Sconti Estivi: una promozione che ci terrà compagnia fino al 3 agosto, con sconti sui giochi PS5 e PS4 che arrivano al 75%.