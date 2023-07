Paperissima Sprint cita la d’Urso | ma viene scambiata per la Panicucci

Leggi su biccy

(Di giovedì 27 luglio 2023) A quasi due mesi dalla fine di Pomeriggio 5 Barbaraè ‘riapparsa’ a Mediaset a. Il programma di Antonio Ricci infatti ha mandato in onda due immagini della conduttrice. Ma andiamo con ordine e… Il 2 giugno è andata in onda l’ultima puntata di Pomeriggio 5 e Barbaraha salutato il suo amato pubblico dando appuntamento a settembre. La conduttrice poi non è stata riconfermata al timone del suo programma e in un’intervista a La Repubblica ha dichiarato: “Cosa provo adesso? Dolore e anche sgomento. Ma la cosa che mi rattrista di più è che non mi hanno dato la possibilità di salutare come si deve il pubblico che mi segue. Poi con il loro comunicato hanno fatto credere che io fossi d’accordo con la decisione presa. La verità è che io non ho concordato nulla di ciò che è stato detto“. Carmelita ...