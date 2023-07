Panico a New York | la gru prende fuoco e crolla | impressionante

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) Una gru èta dopo aver presoe ha ferito quattro persone. E' successo la mattina del 26 luglio a Manhattan, New, Stati Uniti. L'incendio è partito in cima a un edificio di 54 piani ed è stato segnalato intorno alle 7:25. Le immagini postate sui social mostrano le fiamme sprigionarsi a centinaia di metri di altezza sulla 10a Avenue. Fortunatamente non sono state registrate vittime. Le autorità, intanto, stanno indagando sulle cause che hanno provocato il rogo e poi il crollo della gru.